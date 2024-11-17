Более 20 студентов получили премию главы Подольска

В Подольске 22 студента получили премию за активную деятельность в молодежных объединениях. Сертификаты вручил первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов.

Премию вручили к Международному дню студента. За 2024 год в округе провели 120 мероприятий патриотической направленности, более 50 спортивных, 82 творческих и 96 социальных акций. Молодежь в Подольске участвует в региональных конкурсах и фестивалях, посещает форумы, семинары и круглые столы, выигрывает гранты и реализует проекты на территории округа. Также активно занимается волонтерской деятельностью.

Премия главы городского округа Подольск учреждена в 2016 году для того, чтобы стимулировать академическую, творческую и социальную деятельности молодежных объединений. Размер вознаграждения — 20 тысяч рублей.

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