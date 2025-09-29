Более 20 спортсменов из Подмосковья выступят на Играх стран СНГ в Азербайджане

В Гяндже начались III Игры стран СНГ, в которых участвуют 22 представителя Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмены выступают в составе сборной России в девяти дисциплинах: спортивная борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол 3×3, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон.

Первые соревнования начались с тхэквондо: подмосковные спортсмены Даяна Бадмаева и Егор Шефатов будут бороться за медали до 30 сентября. С 29 сентября по 5 октября на ринг выйдут боксеры Виктория Климова и Давид Карабабаев, а с 29 сентября по 6 октября в волейбольных матчах за сборную страны сыграют Мирослава Швыдкина и Наталья Скумбина.

С начала октября до 7 числа будут проходить состязания фехтовальщиков, где за Подмосковье выступит шпажистка Анастасия Забелина. В бадминтоне с 30 сентября по 5 октября медали разыграют Захар Кель, Валентин Семенов и Марина Тарасова. Константин Сутягин и Елена Новичихина будут соревноваться по каратэ 3 и 4 октября, а любители дзюдо увидят выступления Игоря Малахова, Алины Гадановой и Тимура Алиева 4 и 5 октября.

Всего на соревнованиях разыграют 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году в Азербайджан приехали представители 13 стран, включая пять государств, не входящих в СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана.