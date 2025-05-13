Более 20 спектаклей представят на фестивале русской классики в Лобне

В 29-й раз состоится в муниципалитете фестиваль «Русская классика. Лобня». Зрители увидят свыше 25 постановок по произведениям русских писателей.

Молодежный блок фестиваля открыли на сцене лицея «Авиатика». Участниками мероприятия стали театральные студии из Москвы и городов Подмосковья. Среди постановок, которые представят зрителям, — «А зори здесь тихие», «Алисины встречи» и «Дорогой мальчик».

Торжественное открытие профессиональной части мероприятия пройдет 21 мая. В нем примут участие творческие коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. В день открытия на сцене театра «Камерная сцена» покажут спектакль «Князь» по роману Льва Толстого «Война и мир».

Напомним, театр «Камерная сцена» в Лобне находится по адресу: Букинское шоссе, дом № 31. Посмотреть программу фестиваля можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.