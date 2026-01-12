Более 20 социальных объектов построят в Подмосковье в 2026 году по госпрограмме

В этом году в Подмосковье запланировали построить в рамках госпрограммы 26 социальных объектов. Это школы, детские сады и поликлиники, которые появятся в Пушкино, Чехове и других муниципалитетах.

По словам главы регионального Минстроя Александра Туровского, в рамках госпрограммы в этом году построят девять образовательных объектов более чем на 6,7 тысячи мест. Они появятся в восьми городских округах.

«Система здравоохранения области пополнится 6 новыми учреждениями, среди которых — детские поликлиники в Пушкино и Чехове, комплексная поликлиника для взрослых и детей в Одинцовском округе, подстанции скорой помощи в Ленинском и Можайском округах», — рассказал Александр Туровский.

Кроме того, в семи округах возведут спортивные центры. Так, в Лобне, Щелкове и поселке Монино появятся бассейны, в Кашире — физкультурный комплекс с катком. Новые объекты также возведут в Реутове, Клину и Луховицах.