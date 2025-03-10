Более 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Количество социально значимых закупок с 3 по 7 марта — 21 позиция. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В рамках госпрограмм планируется благоустройство лесопарковой зоны в Богородском округе. Новые блочно-модульные котельные построят в Долгопрудном, Шатуре и Лосино-Петровском округах.

Также запланирован капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» в Химках и многофункционального комплекса «Академия дзюдо» в Звенигороде. В Дубне предстоит строительство детской поликлиники, в Орехово-Зуевском округе проведут капремонт центра помощи «Семья и дом».

Кроме того, опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов на строительство автомобильной дороги в Лосино-Петровском, реконструкцию улично-дорожной сети в Наро-Фоминске, а также ремонт дороги регионального значения в Красногорске.

Информация о новых закупках в Московской области размещают в Единой информационной системе (ЕИС) и публикуют на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).