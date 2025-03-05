Более 20 социально значимых госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 24 по 28 февраля 2025 года Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 24 закупки на Едином портале торгов и в Единой информационной системе в сфере закупок. По госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры» планируется реконструкция теплосетей и строительство блочно-модульных котельных в Кашире, а также строительство новых участков тепловых сетей в Раменском округе.

По программе «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры» запланировали капремонт восьми медицинских учреждений, включая главный корпус детского хосписа в Коломне. Также отремонтируют школу «Перспектива» в Можайске и спорткомплекс «Звезда» в Одинцове.

Кроме того, в Подмосковье объявили конкурсы на строительство и реконструкцию дорог в Раменском, Наро-Фоминске, Дубне и Дмитрове. Эти проекты реализуют в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Напомним, информация о новых закупках в Московской области доступна в ЕИС и на портале ЕАСУЗ. Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Московской области.