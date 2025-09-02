Более 20 сортов меда привезли на рынок Одинцова к Спасу

К медовому Спасу на прилавках представили сотовый, центробежный и прессованный мед. Его можно попробовать, чтобы выбрать продукт себе по вкусу.

О том, как сделать правильный выбор, рассказал представитель рынка Максим Цыбуляк.

«Сезон меда — это, на самом деле, начало осени, когда к нам на рынок поставляют огромное количество продукции. У каждого сорта — свои полезные свойства: какой-то помогает от горла, какой-то — при простуде, но нужно понимать, что это продукт пчеловодства, а значит, может быть аллергенным для некоторых потребителей», — поделился Максим.

Продавцы также отметили: мед состоит в основном из фруктозы и глюкозы, содержит витамины группы В, минералы и антиоксиданты и обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. По происхождению мед бывает трех видов: смешанный, падевый и цветочный. Падевый сделан пчелами из медвяной росы и пади — сладкой жидкости, выделяемой насекомыми. Цветочный мед, в свою очередь, бывает монофлорный — из одного вида растений — например, акация, липа или гречиха. И полифлорный — из разных растений — цветочный, луговой или, как говорят в народе, разнотравье.

Мед также различают по цвету и консистенции: светлый и жидкий имеет нежный вкус и аромат, а темный обычно более насыщенный, густой. Каждый сорт обладает уникальными характеристиками, что делает его ценным продуктом не только в кулинарии и домашней медицине. Главный взяток меда в Подмосковье приходит на июль, но если пчелиная семья сильная, можно получить урожай и ранней весной.