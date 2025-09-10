Более 20 случаев незаконного сброса мусора выявили в Жуковском с начала лета

Сотрудники Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны вместе с представителями административной комиссии с начала лета выявили на территории городского округа Жуковский свыше 20 случаев несанкционированного сброса отходов вне контейнерных площадок. Фиксировать нарушения специалистам помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».

В неположенных местах мусор выбрасывали владельцы грузового и легкового автотранспорта. Всех нарушителей привлекли к ответственности по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафовали.

Напомним, что размеры штрафных санкций за подобные правонарушения для граждан достигают 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 80 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. В особых случаях, когда нелегальный сброс отходов причиняет вред окружающей среде или здоровью людей, способствует распространению заболеваний, нарушителей может ждать уголовная ответственность по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказание вплоть до лишения свободы сроком до восьми лет.

Отметим, что в последнее время рядом с контейнерными площадками находят и обрезанные ветки деревьев, сучья. Складировать крупногабаритный, строительный мусор, ветки, сучья, листву, скошенную траву, спилы, мебель, двери, сантехнику на контейнерной площадке или вблизи нее запрещено. Такой мусор привлекает грызунов, насекомых и бродячих животных, распространяет неприятный запах и повышает вероятность возникновения пожаров. Специализированный транспорт не вывозит отходы, которые лежат вне контейнеров. Мусор накапливается и захламляет территорию.

За нарушение правил благоустройства и санитарного содержания грозит административная ответственность по статьям 8.1 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложение штрафа на граждан в размере от 500 до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Для вывоза крупногабаритных предметов и мешков со строительными отходами необходимо обратиться в управляющую организацию.

Отметим, что токсичные и опасные отходы — разбитые ртутные термометры, батарейки, люминесцентные лампы, лакокрасочные материалы и просроченные лекарственные препараты — представляют для людей и экологии особую опасность. Их нельзя смешивать с бытовым мусором и выбрасывать в общие контейнеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.