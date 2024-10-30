Более 20 сирот получат жилищные сертификаты в Можайске в этом году

Вручение сертификатов на покупку жилья продолжается в Можайске. Накануне шанс приобрести собственную квартиру выпал еще одному молодому человеку.

Жилищный сертификат получил в этот раз четверокурсник Алексей. Сейчас он обучается на модельера-конструктора в техникуме Дмитрова. Документ ему вручила заместитель главы городского округа Можайск Елена Заболотная.

Алексей уже решил, где купит жилье. Всего в этом году в Можайске квартирами обеспечат 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что в рамках программы молодые люди могут получить сертификат или благоустроенную квартиру. В первом случае это безвозмездная субсидия от государства.

Меру реализуют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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