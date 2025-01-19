Более 20 сирот получат новые квартиры в Подольске в этом году

В городском округе Подольск в 2025 году 21 житель из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получит новую квартиру. При этом жилищным сертификатом воспользуются 20 человек.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов выразил уверенность, что в этом году, как и в 2024-м, дети приобретут квартиры в родном Подольске.

Отметим, что 26 декабря 2024 года на основании постановления правительства Московской области № 1700-ПП изменился порядок предоставления государственных жилищных сертификатов для детей-сирот. С 1 января полномочия по их выдаче перешли окружным управлениям Министерства социального развития Московской области. После того как ведомство уточнит дополнительный список, число новоселов может увеличиться до 25 человек, обеспечив сертификатами на жилье 92% нуждающихся.

Также с начала 2025 года прием граждан по вопросам получения жилья детям-сиротам заменили видеоконсультированием. Для этого в многофункциональных центрах оборудовали специальную стойку. Сотрудники ЗАГС продолжают работать там в прежнем режиме.