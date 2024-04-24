Более 20 школьников Подмосковья вышли в финал конкурса по 3D | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:51 Более 20 школьников Подмосковья вышли в финал конкурса по 3D фото ЦМИТ "Призма"

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Финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати «Создавай и печатай» пройдет 28 апреля в Котельниках. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для конкурса школьники должны были смоделировать космическую ракету в 3D-программе, а также заполнить аннотацию и паспорт проекта. В финал отобрали 21 работу из 83. Победителей определят на площадке ЦМИТ «Призма», где финалисты презентуют свои проекты.

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Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

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