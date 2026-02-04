Более 20 сел и деревень Подмосковья бесплатно подключат к газу в этом году

В феврале Мособлгаз построит новые сети в 23 селах и деревнях Подмосковья. Их жители смогут подключиться к газопроводу уже в этом году.

Как рассказали в Мособлгазе, работы уже ведут в деревнях Ильино, Знаменское, Белозериха и Истоминка и других населенных пунктах.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн через интерактивную карту.

В рамках проекта газ подводят бесплатно до границ земельных участков. По губернаторской программе работы проводят в населенных пунктах, где прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного жителя составляет до 450 тысяч рублей.

Всего в этом году Мособлгаз подключит 70 сел и деревень, построив около 400 километров сетей. Доступ к синему топливу появится у девяти тысяч человек.