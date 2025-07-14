Более 20 регулярных мероприятий проведут в парках Серпухова на этой неделе

В парках городского округа Серпухов с 14 по 20 июля проведут 26 регулярных мероприятий. Жителей разных возрастов ждут спортивные тренировки, мастер-классы, танцевальные занятия и многое другое.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам проходит суставная разминка и прогулка для поклонников скандинавской ходьбы. Юных жителей округа приглашают в пятницу, субботу и воскресенье на мастер-классы, игровые и спортивные программы, веселые разминки, а также познавательные викторины.

Отметим, что летом в парках Серпухова проводят множество разнообразных мероприятий и встреч: мастер-классы от фаер-клуба «Феникс» и мастер-классы по историческому фехтованию, тренировки от цирковой студии «Флик-Фляк» и растяжки от фитнес-клуба Fresh Power, занятия по аэробике и зумбе. Все желающие также смогут посетить уроки танцев «Бачата» и увидеть показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени».

А всех желающих 19 июля с 16:00 до 21:00 ждут на общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Провести время с пользой можно будет в парке имени Олега Степанова и Принарском парке.