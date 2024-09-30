Более 20 развлекательных мероприятий провели для жителей Коломны в выходные

В прошедшие выходные в Коломне состоялось более 20 увлекательных мероприятий, которые объединили жителей и гостей округа. Каждый мог найти занятие по душе: от выставок в Картинной галерее «Дом Озерова» до познавательных экскурсий в Историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль».

Для самых маленьких участников были организованы детские программы «Веселый дозор» и «ИнтерАктивная осень!», которые прошли в парках и скверах. Здесь каждый ребенок мог найти что-то для себя — от игр до увлекательных заданий, что подарило им массу положительных эмоций.

Дни пожилого человека отметили в сельских домах культуры, где в Акатьевской сельской библиотеке состоялась литературно-музыкальная гостиная. В Центре досуга и культуры «Черкизово» был организован сбор гуманитарной помощи, что стало важным и необходимым вкладом в поддержку нуждающихся.

Любители поэзии собрались на час поэзии в Пирочинской сельской библиотеке, где прозвучали строки известных авторов и свежие творения местных поэтов. В ДК «Цементник» гости могли насладиться авторской выставкой Сергея Симонина «Тайна золотой лампочки», где были представлены удивительные деревянные изделия.

В Карасевском клубе состоялся конкурс «Мисс Осень», а в Сельниковской сельской библиотеке прошла патриотическая игра-викторина, позволившая участникам проверить свои знания о Родине.

Жители Емельяновки отпраздновали День села с праздничной программой «Край мой, капелька России», которая объединила всех присутствующих в духе единства и гордости за родной край.

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