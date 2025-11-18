Более 20 прудов очистят в Чехове в 2026 году

На окружной конференции глава Чехова Михаил Собакин рассказал, что было сделано за последние пять лет в сфере защиты окружающей среды. Он также обозначил дальнейшие планы по этой теме.

Значительное количество обращений жителей Чехова связано именно с вопросами о чистоте окружающей среды. В связи с запросом, за последние пять лет в округе было очищено 100 водоемов. В наступающем году планируется привести в порядок еще 23 пруда.

Впервые в округе в последние годы начали обновлять гидротехнические сооружения. «В этом году мы отремонтировали плотину в деревне Чудиново и до конца года закончим ремонт плотины в деревне Капустино. В планах следующего года объекты в Радутине и Ишине», — сообщил Михаил Собакин.

Важная тема в сфере экологии — вывоз мусора. В Чехове 225 муниципальных контейнерных площадок. За прошедшие пять лет было построено и модернизировано 114 из них. Реализация программы продолжится: запланировано обустройство пяти новых контейнерных площадок и модернизация 16 существующих. Это поможет улучшить условия для сбора и утилизации отходов.