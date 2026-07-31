Более 20 профильных классов откроют в школах Чехова в новом учебном году

Глава округа Михаил Собакин обсудил с коллегами итоги 2025-2026 учебного года и планы на будущий год. Уже 1 сентября за парты сядут 19 529 учеников, из них 1668 придут в первый класс.

На данный момент школы Чехова обеспечили учебниками на 100%. Кроме того, закупили оборудование для кабинетов ИЗО, музыки, физики в школах № 1, 8 и Нерастанновской. В десятой школе поставили симулятор ранений для отработки навыков оказания первой помощи, а в восьмой школе и гимназии № 2 — оборудование для проведения занятий по начальной огневой подготовке. Там появились лазерный тир, макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В школе № 3 разместят тренажеры для обучения основам БПЛА начального уровня, а также для организации соревнований. Занятия будут проводить дипломированные участники специальной военной операции — трое из них уже получили дипломы, двое проходят обучение.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и Министерства образования региона строят новые корпуса школ, чтобы сократить вторую смену. За последние три года удалось достичь серьезных результатов.

Также обсудили успехи в прошлом учебном году. В этом году ЕГЭ сдали 662 выпускника. Результаты выше 90 баллов показали 117 учеников. Лидерами по количеству высоких результатов стали гимназия № 2, школа № 10 и школа Чехов-2. Максимальные 100 баллов по экзамену получили два ученика — из Любучанской школы и лицея № 4, и двое выпускников прошлого года, которые решили пересдать ЕГЭ. Возросло число медалистов: 90 учеников получили медали первой степени, а 66 учеников — второй степени.