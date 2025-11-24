Более 20 предприятий округа приняли участие в ярмарке вакансий в Дмитрове

В парке «Экстрим» по инициативе главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова и при поддержке Дмитровской торгово-промышленной палаты 21 ноября состоялась ярмарка вакансий, собравшая более 500 посетителей. Мероприятие стало важной площадкой для общения между работодателями и соискателями, желающими найти работу или начать свой профессиональный путь.

Ярмарка объединила 22 предприятия и учреждения округа, включая как крупные компании, известные за пределами Подмосковья, так и муниципальные организации. Открывая мероприятие, первый заместитель главы Дмитровского округа Евгений Тертышников отметил, что такая площадка помогает соискателям найти подходящие вакансии, а работодателям — квалифицированных сотрудников.

Среди участников ярмарки были компании «Экомилк», «Линия Розы», «Зеленая дубрава», «Петкорм», «Роял Канин», а также муниципальные предприятия, такие как МБУ «Дмитровский водоканал» и МБУ «ЖКХ и благоустройство». Представитель последнего, Светлана Тульская, рассказала о потребности в экономистах, водителях спецтехники и рабочих по уборке территории, отметив, что несколько посетителей уже заинтересовались их вакансиями.