Более 20 подростков вышли на уборку леса в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

22 июля в городском бору состоялась экологическая акция, организованная Центром по профориентации и трудоустройству молодежи, в которой приняли участие более 20 школьников и студентов из летнего лагеря труда и отдыха. Ребята приводили в порядок тропинки и поляны при поддержке наставников из общественного движения «Русский лес», администрации округа и волонтеров Подмосковья.

Участники разделились на группы для выполнения работ по уборке и благоустройству лесной зоны. Воспитанница центра Алена Кульженкова отметила, что всегда хотела заниматься волонтерством и рада возможности помогать городу вместе с коллективом.

Павел Спигин, пришедший в центр по совету отца — настоятеля Сретенского храма, подчеркнул, что главное, что дают такие мероприятия, — это сплоченность.

Директор Центра Надежда Еремина отметила, что любить и беречь природу необходимо с детства, и подобные акции помогают молодежи осознать важность ответственного отношения к окружающей среде.

Следующая акция запланирована на август.