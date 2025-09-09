Более 20 подмосковных советников по воспитанию пройдут обучение в Томске

Программа повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями началась в лагере «Солнечный» в Томске. Подмосковье на мероприятии представляют 24 специалиста.

В Министерстве образования региона отметили, что в общей сложности к программе в этом году присоединились 150 советников из четырех регионов России, в том числе Омской, Кемеровской и Новосибирской.

Организаторы подготовили для участников мастер-классы, лекции и практические занятия, которые позволят развивать у детей лидерские качества, эффективнее взаимодействовать с ними и устраивать мероприятия, способные заинтересовать школьников.

«Я с нетерпением ждала этого обучения, и оно полностью оправдало мои ожидания. Я уже приобрела несколько новых методик, которые планирую использовать в работе с детьми. Уверена, что это станет важным этапом в нашем профессиональном развитии», — поделилась впечатлениями советник по воспитанию одной из красногорских школ Дарья Тищенко.

Специально подготовленная программа позволит не только повысить квалификацию специалистов, но и разработать новые методики взаимодействия с учениками.