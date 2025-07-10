Более 20 подъездов отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

Подъезды многоквартирных домов в Дмитровском округе приводят в порядок: восстанавливают штукатурку, красят стены, белят потолки, меняют освещение. Только за этот год планируют полностью обновить 22 входные группы.

Работы выполняются согласно графику. За их ходом следят представители администрации муниципалитета и областных организаций.

Сейчас ремонт идет в семи подъездах, его планируют закончить к концу сентября. Все изменения согласовывали с жильцами. Так, в каждом подъезде заменят напольное покрытие, обновят поручни и накладки на перила. Установят новые оконные блоки и почтовые ящики. Ремонт осуществляют разные управляющие компании, но для сложных и специализированных задач привлекаются подрядчики,