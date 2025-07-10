Более 20 подъездов отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

Подъезды многоквартирных домов в Дмитровском округе приводят в порядок: восстанавливают штукатурку, красят стены, белят потолки, меняют освещение. Только за этот год планируют полностью обновить 22 входные группы.
Работы выполняются согласно графику. За их ходом следят представители администрации муниципалитета и областных организаций.
Сейчас ремонт идет в семи подъездах, его планируют закончить к концу сентября. Все изменения согласовывали с жильцами. Так, в каждом подъезде заменят напольное покрытие, обновят поручни и накладки на перила. Установят новые оконные блоки и почтовые ящики. Ремонт осуществляют разные управляющие компании, но для сложных и специализированных задач привлекаются подрядчики,
Всего в Дмитрове около четырех тысяч подъездов. По программе капитального ремонта за последние шесть лет обновили и привели в порядок больше тысячи входных групп.
«Программа капитального ремонта подъездов не просто обновляет пространство — она создает комфорт и современную среду для жителей», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
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