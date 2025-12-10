Более 20 подъездов отремонтировали в Дмитровском округе в 2025 году

Программу капитального ремонта подъездов многоквартирных домов на 2025 год успешно завершили в муниципалитете. Все работы выполнены в полном объеме, полностью обновили 22 подъезда.

В перечень выполненных работ вошли восстановление входных групп и штукатурного слоя, покраска стен и побелка потолков, замена осветительных приборов и напольного покрытия на первых этажах, модернизация слаботочных систем с прокладкой проводов, установка новых почтовых ящиков и другие. Специалисты также заменили новые входные двери и подъездные козырьки там, где это было необходимо.

Работы выполняли силами управляющих организаций, привлекая для решения сложных и специализированных задач профильных подрядчиков. Администрация Дмитровского округа регулярно контролировала ход ремонта и поддерживала диалог с жителями и старшими по домам. Управление технического надзора капитального ремонта обеспечивало приемку работ и контроль за соблюдением гарантийных обязательств.

«Это не просто косметическое обновление, а создание комфортной и современной среды для наших жителей», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В следующем году в муниципалитете планируют обновить подъезды жилых домов в четырех микрорайонах Дмитрова.