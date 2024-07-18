Более 20 подъездов капитально отремонтируют в Коломне в этом году

В этом году в Коломне приведут в порядок 25 подъездов. Капитальный ремонт в них должны закончить до конца лета.

Работы уже стартовали в доме № 31 по улице Малышева. Всего в городе обновят 25 подъездов. Рабочие заменят электрику, спрячут провода в короба, покрасят стены, потолки, отремонтируют входные группы. Также в каждом подъезде установят новые почтовые ящики и светильники с датчиками движения.

«Практически везде в подъездах, где сейчас идет капремонт, меняем деревянные окна на пластиковые, тем самым улучшаем жилищную среду для наших жителей, уменьшаем энергопотери. В подъезде будет сухо, тепло», — сказал генеральный директор департамента городского хозяйства Сергей Михайлов.