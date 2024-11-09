Более 20 площадок для сбора мусора обновили в Красногорске с начала года

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов проверил качество модернизации контейнерных площадок в муниципалитете. С начала года здесь привели в порядок 23 зоны для сбора мусора.

Во дворах Красногорска обустраивают современные закрытые площадки для сбора отходов. Новые пластиковые емкости устанавливают под навесом, вблизи строят просторные зоны для подъезда мусоровоза.

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел новую площадку у дома № 31 на Железнодорожной улице.

«Благодаря полученной субсидии от министерства чистоты городским округом Красногорск новые контейнерные площадки не только создают более эстетичный и приятный для глаз вид, но и также имеют свой функционал. Они не позволяют мусору разлетаться от ветра», — отметил он.

С начала текущего года в муниципалитете обновили 23 контейнерные площадки, 49 зон для сбора мусора благоустроят в 2025 году.

«Дополнительно по поручению главы Дмитрия Волкова за каждой контейнерной площадкой закрепили своего дворника, который, соответственно, следит за расписанием вывоза мусора и осуществляет подбор оставшегося. Чтобы контейнерная площадка всегда была в чистоте и в порядке», — рассказал Артур Бадретдинов.