Более 20 пешеходных дорожек обустроят в Ленинском округе в 2025 году

В Министерстве чистоты Подмосковья утвержден перечень адресов в Ленинском округе, где в текущем году модернизируют и создадут 21 пешеходную дорожку. Работы будут проводиться в рамках региональной программы «Пешком» и начнутся весной.

Глава муниципалитета Станислав Каторов отметил, что для включения тропы в программу она должна быть с большим пешеходным потоком, проложена самими жителями и вести к социально значимым объектам: детскому саду, школе, аптеке, остановке общественного транспорта или почте. «Наша задача — сделать путь к ним более комфортным и благоустроенным», — сказал руководитель городского округа.

Современные тропинки будут созданы в городе Видное, поселках Развилка, Горки Ленинские, Володарского, селе Молоково и рабочем поселке Горки. Общая протяженность дорожек составит около километра.

Напомним, что в минувшем году в муниципалитете обустроили три пешеходные дорожки общей протяженностью 140 метров.