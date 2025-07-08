Более 20 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе

В Балашихе активно благоустраивают пешеходную инфраструктуру, чтобы жители могли безопасно и комфортно добираться до своих домов, школ, детских садов и других объектов. Глава городского округа Сергей Юров рассказал, что в этом году уже обустроили 23 новые пешеходные дорожки, а до конца лета завершат работы еще на 16 участках.

По словам Юрова, к этому вопросу подходят системно: каждый год совместно с жителями определяют адреса, где нужны тротуары, и постепенно делают город удобнее. Новые дорожки уже появились в деревне Федурново и в микрорайоне Железнодорожный.

В микрорайоне Железнодорожный тротуары обустроили по следующим адресам: улица Новая, дом 17 (возле гимназии № 1); улица Пионерская, дом 14 (участки 1–6); улица Пионерская, от спортшколы «Орион» до ледовой арены «Орион-Технопул»; улица Пролетарская, дом 46; улица Саввинское шоссе, дом 2 (участки 1–4), а также участки 1–5 по этой же улице; улица Юбилейная, в районе детского сада № 15.

В микрорайоне Саввино тоже обновили пешеходные зоны: по улице 1 Мая от дома 11 до ДК «Саввино» (участки 1 и 2) и по улице Безымянной, в районе технического центра «Автопилот». Эти изменения делают Балашиху безопаснее и удобнее, особенно для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто часто ходит пешком.

Власти города планируют продолжать работу, учитывая мнения жителей. Если вы хотите, чтобы тротуар появился в вашем районе, следите за новостями и предлагайте свои идеи администрации.