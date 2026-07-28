Более 20 пешеходных дорожек обновили в Ленинском округе

В этом году в округе запланировано обновление 38 пешеходных коммуникаций общей протяженностью более 3,9 км. На 23 участках работы уже завершены, еще 15 объектов находятся в процессе благоустройства.

«В этом году запланировано благоустройство 38 пешеходных коммуникаций общей протяженностью более 3,9 км. На 23 локациях работы уже завершены, еще 15 объектов в работе. Программа позволяет создавать и восстанавливать пешеходные маршруты, обеспечивающие комфортный и безопасный доступ жителей к социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам. Мы поэтапно приводим в порядок тропинки, по которым каждый день ходят наши жители», — отметил Станислав Каторов.

В рамках программы на 8 участках, где плиточное покрытие пришло в негодность, заменят его на асфальтовое. Работы пройдут в Лопатино, Горках Ленинских, Видном, Развилке, поселке совхоза имени Ленина и Володарском. Еще на 30 объектах обновят существующее асфальтовое покрытие.

Активные работы сейчас идут на Солнечном бульваре в Лопатино. Специалисты демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюры и укладывают новый асфальт. Завершить благоустройство всех пешеходных маршрутов планируется до конца лета.

Кроме того, в округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В этом году в программу вошли 13 адресов в Видном, Молоково, Боброво, Новодрожжино, Дрожжино и Горках Ленинских.