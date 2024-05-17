Более 20 педагогов привлекли на работу в Мытищи с начала года | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:52 Более 20 педагогов привлекли на работу в Мытищи с начала года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Более 20 педагогов получили работу в образовательных учреждениях Мытищ. Для привлечения специалистов в округе реализуют меры поддержки.

В настоящее время в учреждениях образования в Мытищах трудятся 896 учителей и 1106 воспитателей. Для них привлечения новых специалистов округ налаживает отношения с педагогическими вузами: уже подписано 16 соглашений о сотрудничестве между администрацией Мытищ и руководством учебных заведений. Порядка 80 новых специалистов готовы приехать работать в округ.

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Поиск специалистов идет и через Центр развития карьеры министерства образования Подмосковья. Уже получено 110 резюме: три человека приняты на работу и еще 25 вскоре приступят к своим обязанностям.

В Мытищах реализуют несколько мер поддержки за счет регионального бюджета: выплаты грантов школам-лидерам и школам «зеленой зоны», «Социальная ипотека», «Земский учитель», ежемесячная доплата классным руководителям, единоразовая выплата молодым специалистам — 150 тысяч рублей и 80 тысяч рублей школам за каждого привлеченного учителя, ежемесячная компенсация аренды жилья учителям.

Из местного бюджета учителям, подготовившим стобалльников по результатам ЕГЭ, выплачивают 100 тысяч рублей. При трудоустройстве молодые педагоги получают единовременную выплату 100 тысяч рублей, ежемесячную доплату 10 тысяч рублей. А молодые воспитатели — ежемесячную доплату пять тысяч рублей.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Напомним, до конца года в Мытищах откроется семь школ на 8285 мест и четыре детских сада на 1340 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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