Более 20 пар поженились в Глуховском парке в Ногинске в августе

регистрация брака
Фото: регистрация брака/Министерство социального развития Подмосковья

В августе 2024 года в ЗАГСе Богородского округа зарегистрировали брак более 210 пар. Из них свыше 70 пар приехали из других регионов России и городов Московской области. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

По данным ведомства, торжественную регистрацию брака можно бесплатно провести не только в зале ЗАГСа, но и в 25 парках Подмосковья, а также в парк-отелях, усадьбах и музеях.

Например, в августе 25 пар выбрали для выездной регистрации Глуховский парк культуры и отдыха в Ногинске. В Минсоцразвития также напомнили, что 2024 год объявлен Годом семьи, а на портале «Свадьба в Подмосковье» можно найти лучшие локации и советы для организации семейного торжества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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