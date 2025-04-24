Более 20 памятников приведут в порядок в Серпухове к 9 Мая

В настоящее время на территории Серпухова приводят в порядок 22 памятника, в том числе мемориалы «Рубеж обороны» в городе Протвино и «Слава» в деревне Станки. Волонтеры в рамках общеобластного субботника выполнят уборку территорий. «Важно, чтобы к 9 Мая памятные места были в надлежащем состоянии», — подчеркнул Алексей Шимко.

ВРИП главы Серпухова также побывал с проверкой в парках имени Олега Степанова и Принарском. Там готовят инфраструктуру к парковому сезону, который стартует 1 мая. Специалисты выполняют все работы, необходимые для комфортного отдыха жителей и гостей муниципалитета.

Зеленые зоны украсят ко Дню Победы. Приведут в порядок бюст Олега Степанова и прилегающую к нему территорию, установят информационные стенды, которые расскажут о Герое Советского Союза, а также посадят новые деревья и кустарники.