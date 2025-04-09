Более 20 памятников обновят в Серебряных Прудах к 80-летию Победы

Стартовали работы по благоустройству 25 памятников и братских могил в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Местные коммунальные службы совместно с волонтерами и школьниками приступили к очистке и ремонту мемориалов.

Специалисты коммунальной службы начали уборку листвы, обрезку ветвей, покраску и ремонт ограждений. Планируется промыть монументы, статуи, мемориалы и таблички с именами солдат, отдавших свои жизни за освобождение Родины. В благоустройстве памятных мест участвуют волонтеры и школьники.

Во время уборки проводится мониторинг состояния объектов. В случае необходимости ремонта их частично отреставрируют к празднику. Кроме того, в порядок приведут и прилегающую территорию, облагородят цветники: подготовят грунт и удобрят однолетние цветы.

В 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность сохранения и передачи подрастающему поколению памяти о подвиге защитников страны.