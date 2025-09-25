Более 20 округов Подмосковья полностью обеспечили социальные объекты теплом

В начале недели в Подмосковье начался отопительный сезон. В первую очередь тепло стали подавать в школы, детские сады и поликлиники. Все социальные объекты уже подключили в 23 округах региона.

Сейчас отопление в Подмосковье получают 72% всех социальных объектов. Полностью эту работу завершили в 23 муниципалитетах, среди которых Бронницы, Власиха, Долгопрудный, Дубна, Котельники, Красногорск и другие. В остальных округах подключение продолжается, отметили в Минэнергетики Подмосковья.

Запуск отопления также начался в жилом секторе. В Шаховской тепло уже получили все дома. Основной этап подключения начнется в начале следующей недели.

«Постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на обращения жителей со стороны Министерства энергетики региона минимизируют возможные сбои. Такой комплексный подход направлен на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимнего периода», — отметили в ведомстве.