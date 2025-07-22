Более 20 образовательных учреждений в Серпухове подготовили к учебному году

В городском округе Серпухов проходит приемная кампания школ и детских садов перед стартом нового учебного года. На сегодняшний день межведомственная комиссия проверила и одобрила 20 образовательных объектов.
Специалисты 22 июля осмотрели еще три учреждения: школу № 16, капитально отремонтированную в прошлом году, дошкольное отделение № 9 «Елочка» и детский сад № 11 «Жар-птица».
В состав экспертной группы входят представители Комитета образования администрации, сотрудники силовых структур, надзорных органов и других ведомств.
Основной задачей проверки является оценка состояния зданий и внутренних помещений, наличие необходимого оборудования и мебели, а также соблюдение требований пожарной безопасности, информационной и дорожной защиты, антитеррористической устойчивости и охраны труда.
Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что приемка продлится до 8 августа и впервые проводится с использованием цифровой платформы «Паспорт школы». По итогам проверки комиссия даст заключение о готовности учреждений к началу учебного года.
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