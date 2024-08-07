Более 20 образовательных учреждений отремонтируют в Серпухове в этом году

В Серпухове продолжаются капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах. Также до конца года в округе построят несколько учреждений образования.

Строительная готовность школы № 16 составляет 96%, школ № 11 и «Туровской СОШ» — около 85%. Все работы идут по графику. В Оболенской школе демонтируют кровлю, ремонтируют стены бассейна и входную группу.

Оконные блоки меняют в детском саду № 29 «Пчелка» на улице Советской, 74А. Работы ведут на средства местного бюджета. Территорию вокруг сада тоже благоустроят, и 1 сентября дети пойдут в обновленное учреждение.

Капитальный ремонт детского сада в поселке Пролетарский готов на 77,6%. Строительный контроль всех объектов ведет «Дирекция заказчика капитального строительства» при Минстрое Московской области.

Ремонты проведут и в учреждениях социальной сферы. Они уже начались в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, комплексе «Звезда», Дворцах культуры «Лира», «Оболенский», «Гавшино», детских садах № 47 и № 29, а также в спорткомплексе «Красные Крылья» и на стадионе «Спартак».

Совсем скоро к обновлению приступят в детских садах «Матрешка» и «Росинка» и спортзале в селе Липицы.

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