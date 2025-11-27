Более 20 обращений жителей решили на встрече в поселке Строитель в Можайске

В поселке Строитель прошла выездная встреча со специалистами администрации Можайского округа под руководством главы Дениса Мордвинцева. В мероприятии также приняли участие специалисты профильных отделов и ресурсоснабжающих организаций. Они рассмотрели 20 обращений жителей.

Специалисты «Мособлтепло» рассказали про модернизацию тепловых сетей и благоустройство территории после завершения работ. Новые коммуникации проложат современным способом.

Помимо этого, местная жительница Елена обратилась к нотариусу Любови Вартанян с вопросом об оформлении наследства. Специалист разъяснила порядок действий.

В рамках выездного приема рассмотрели 20 обращений. Особое внимание уделили помощи участникам СВО и их семьям. Специалисты пояснили, что им не нужно оплачивать региональный тариф за удостоверение завещаний, доверенностей, свидетельствование равнозначности электронных и бумажных документов.

Узнать подробности о льготах можно на федеральном портале нотариальных палат субъектов Российской Федерации.