Более 20 объектов в Одинцове поучаствуют в голосовании по благоустройству

По инициативе президента Владимира Путина в стране стартовало всероссийское народное голосование, которое посвящено выбору объектов для благоустройства. Мероприятие проводят рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно входит в большой национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В Подмосковье в голосовании участвуют 289 объектов, среди которых есть и места в Одинцовском округе. Муниципалитет представил на выбор 29 проектов благоустройства. На данный момент наибольшее количество голосов получили сквер в поселке ВНИИССОК, привокзальная площадь в Голицыно, зона отдыха на улице Чистяковой в Одинцово, а также общественное пространство у дома № 11 в поселке Новый городок.

Чтобы проголосовать за понравившийся объект, нужно зайти на портал госуслуг. Затем выбрать регион — Московская область, найти Одинцовский округ и отдать свой голос за ту территорию, которую вы хотели бы преобразовать. Голосование продлится до 12 июня. Участвовать могут все желающие, начиная с 14-летнего возраста.