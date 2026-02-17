Более 20 объектов коммунальной инфраструктуры обновят в Одинцове до 2027 года

В Подмосковье продолжается реализация программы губернатора Андрея Воробьева, направленной на обновление коммунальной инфраструктуры. В рамках проекта в Одинцовском округе с 2025 по 2027 год планируют обновить 24 объекта, включая тепловые сети, котельные, центральные тепловые пункты и блочно‑модульные котельные.

В прошлом году уже удалось провести модернизацию 11 объектов. В округе отремонтировали семь участков тепловых сетей общей протяженностью 7,5 километров — работы затронули Городок‑17, Барвиху, санаторий имени Герцена, Жуковку, поселок ПМС‑4, Новошихово и Звенигород. Кроме того, обновили два центральных тепловых пункта в Кубинке‑10 и Жуковке и возвели две блочно‑модульные котельные — в Поречье и Жуковке. Благодаря проведенным мероприятиям качество теплоснабжения улучшилось для более чем 23 тысяч жителей.

Особое внимание уделили восстановлению территорий после земляных работ. От жителей поступали обращения, касающиеся затянутых сроков благоустройства и неудобных подходов к социальным объектам. В связи с этим усилили контроль: благоустройство должно возвращаться в нормативное состояние своевременно и в полном объеме.

Сейчас в работе остаются еще 13 объектов. В их числе — пять участков теплосетей общей протяженностью почти девять километров, а также две блочно‑модульные котельные в деревне Хлюпино.