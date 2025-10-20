Более 20 новых кружков открыли в домах культуры Подольска

В городском округе в 19 домах культуры в новом учебном году функционируют свыше 600 кружков и секций, из них более 20 открылись недавно. Их посещают около семи с половиной тысяч детей.

В кружках проводят развивающие занятия для детей от полутора лет и старше, работают кружки декоративно-прикладного творчества, секции современной и спортивной хореографии, театральные, вокальные, а также по шахматам и настольным играм.

Два учреждения культуры округа стали участниками масштабного областного проекта «50 умных ДК» — Дворец культуры «Октябрь» и Культурно-просветительский центр «Дубровицы». В них обновили навигацию, стенды, афишу, установили интеллектуальные камеры, точку для бесплатной зарядки, ввели единую форму для сотрудников.

В 2026 году в проекте «100 Умных ДК» планируют принять участие еще четыре культурно-досуговых учреждения округа.