Более 20 новых игровых площадок установят в Богородском округе к концу года

Детские площадки в Богородском округе установят по 22 адресам. Четыре комплекса оборудуют по губернаторской программе, остальные — по муниципальной.

Рабочие приступили к подготовке оснований для игровых комплексов. На объектах подрядная организация выровняла территорию и приступила к укладке бордюрного камня.

Сейчас работы ведутся по четырем адресам: на улицах Южной и Юбилейной в Ногинске, в деревне Тимохово и на Центральной улице в селе Балобаново. Площадь каждой площадки — 150 квадратных метров. Перед началом работ все вопросы согласовали с ресурсоснабжающими организациями.

«На улице Юбилейной установка детского игрового комплекса совпала с проведением работ по комплексному благоустройству дворовой территории. Здесь же будет установлена дополнительная опора освещения, чтобы на площадке можно было безопасно находиться в темное время суток. Планируется завершить работы до конца года», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Илья Просняков.