Более 20 новых детских площадок построят в Лобне в 2025 году

Еще одну новую детскую площадку открыли на улице Юности в Лобне. Дети уже успели оценить ее качество. Всего до конца года в муниципалитете появится 22 таких объекта.

На площадке есть горки, качели, тренажеры и даже вертолетная станция. В честь открытия провели целую церемонию. В ней поучаствовала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Обновлять детские игровые зоны в округе городской администрации активно помогает бизнес, и двор в Катюшках — как раз пример такого сотрудничества. Современное оборудование установлено здесь благодаря помощи крупного предприятия, которое давно работает в Лобне.

Площадка рассчитана на детей разных возрастов. Подростки могут играть в футбол и баскетбол и заниматься на тренажерах.