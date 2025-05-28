Более 20 незаконных торговых точек убрали в Истре с начала года

Более 20 незаконных нестационарных торговых объектов демонтировали на территории муниципального округа Истра с начала 2025 года. Обнаружить такие точки позволяет постоянный мониторинг.

По указу губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе стараются навести порядок в сфере торговли. Поэтому постоянно проверяют, как владельцы торговых точек соблюдают необходимые правила. Смотрят, чтобы они не нарушали договор, следили за внешним видом своих лавок и соблюдали законы о торговле.

Если нарушения все-таки есть и владелец их не исправляет, его торговую точку могут убрать.

Так, в этом году в округе снесли 22 незаконных торговых объекта. По четыре точки убрали в Истре и Кострово, три — в Новопетровском. Также объекты снесли в Агрогородке, Покровском, Павловской Слободе, Деньково, Румянцево, Дедовске и других местах.