Более 20 незаконных свалок ликвидировали в Воскресенском кластере с начала года

Ликвидация незаконных свалок продолжается в Московской области. Так, на территории Воскресенского кластера устранили 25 несанкционированных скоплений мусора с начала года.

Общий объем вывезенного мусора превысил 2,5 тысячи кубометров, что эквивалентно 312 большим бункерам. В частности, в Раменском городском округе было очищено 15 бункеров, в Люберцах — девять, а в Жуковском — один. Площадь, которую в ходе работ удалось освободить от мусора, составила 947 квадратных метров.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напоминает, что при обнаружении незаконной свалки нужно сообщить о ней через специальную форму на сайте регионального оператора. На место происшествия прибудет контролер для первичной проверки и фотосъемки.

После осмотра специалист составит акт, зафиксировав географические координаты свалки. Региональный оператор уведомит владельца земельного участка о его обязанности устранить свалку в течение 30 дней. Если владелец земли откажется компенсировать расходы на работы, организация сможет обратиться в суд для взыскания затрат.

Кроме того, за несанкционированный сброс отходов из транспортных средств предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

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