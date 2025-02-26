Более 20 нестационарных объектов торговли снесут в Щелкове

Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание с сотрудниками администрации и городскими службами. Главным вопросом стало приведение нестационарных торговых объектов на частной и муниципальной земле в соответствие с актуальными нормативами.

Только за один день специальный штаб проверил 110 объектов в Щелкове, Новом городке, Медвежьих Озерах. В результате мониторинга установлено, что 16 строений предстоит реконструировать: привести в порядок фасад, ступени и другое. Кроме того, 23 нестационарных торговых объекта будут демонтированы.

Далее планируется проверить предприятия в Литвинове, Огудневе, Серкове и Загорянском. В 2025-м году нестационарным торговым объектам для работы необходимо соблюдение всех стандартов, антивандальность и современный вид.

Также в муниципалитете продолжается приведение в порядок вывесок предприятий торговли и общественного питания. С начала 2025 года такие работы уже провели в 39 объектах

На совещании также обсудили обращения жителей округа, которые касались содержания дворов и ремонта дорог. Андрей Булгаков отметил, что аварийный ямочный ремонт проводится в максимально короткие сроки.