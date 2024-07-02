Более 20 несанкционированных свалок ликвидировали в Чехове с начала лета
Ликвидацию несанкционированных свалок обсудили на совещании в администрации Чехова. С начала лета уже устранено более 20 незаконных навалов мусора.
В этом году в округе обнаружили и ликвидировали 14 несанкционированных свалок, объемом более 1300 кубических метров. Одна из причин возникновения мусора — «серые возчики». Летом их становится больше, также возрастает и население округа за счет дачников.
«Городской округ Чехов в весенне-летний период увеличивается практически в три раза. Для понимания: по переписи — 145 тысяч жителей, а по подсчетам — это 500 тысяч летом. Естественно, этот наплыв мы должны обеспечить в вывозе и подборе мусора», — сказал глава городского округа Михаил Собакин.
Нарушителей ловят с помощью камер видеонаблюдения. В округе установлена 41 такая камера, в этом году поставят еще пять.
На совещании также обсудили диспансеризацию населения. В этом году осмотрели 26 тысяч жителей из 57-ми. Чаще всего фиксируют заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологию, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и пищеварения. Глава округа предложил организовать диспансеризацию в рамках выездной администрации.
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