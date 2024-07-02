Более 20 несанкционированных свалок ликвидировали в Чехове с начала лета

Ликвидацию несанкционированных свалок обсудили на совещании в администрации Чехова. С начала лета уже устранено более 20 незаконных навалов мусора.

В этом году в округе обнаружили и ликвидировали 14 несанкционированных свалок, объемом более 1300 кубических метров. Одна из причин возникновения мусора — «серые возчики». Летом их становится больше, также возрастает и население округа за счет дачников.

«Городской округ Чехов в весенне-летний период увеличивается практически в три раза. Для понимания: по переписи — 145 тысяч жителей, а по подсчетам — это 500 тысяч летом. Естественно, этот наплыв мы должны обеспечить в вывозе и подборе мусора», — сказал глава городского округа Михаил Собакин.

Нарушителей ловят с помощью камер видеонаблюдения. В округе установлена 41 такая камера, в этом году поставят еще пять.