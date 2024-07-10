Более 20 недостроенных объектов ликвидировали в Одинцове с начала года

За шесть месяцев 2024 году в Одинцовском округе 12 объектов незавершенного строительства легализовали, еще восемь снесли и два отремонтировали. К январю планируется ликвидировать не менее 80 недостроенных объектов.

Полугодовые итоги этой работы обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. На сегодняшний день в реестре осталось 157 проблемных сооружений.

Так, уже начался снос недостроенного торгово-развлекательного центра в Лохино. Работы завершат к ноябрю 2024 года. Также выполнены проектные работы по сносу 17-этажного дома в Звенигороде. Его разберут до конца года. Также в работе находятся еще два городских объекта.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул важность своевременного информирования жителей обо всех этапах ликвидации незавершенных объектов. Очередные итоги этой работы подведут в сентябре.

Напомним, в 2023 году в Одинцовском округе ликвидировали 82 проблемных объекта: 62 снесли, 18 легализовали, два достроили.

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