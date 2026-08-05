Более 20 населенных пунктов обработают от борщевика в Можайском округе

Плановые мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского продолжаются в муниципалитете. С 5 по 15 августа обработка пройдет в 21 населенном пункте.

Обработка будет проводиться на землях муниципальной, неразграниченной и собственности Московской области. Собственники и арендаторы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик на своей территории.

Работы проведут в деревнях Поповка, Новые Сычики, Дьяково, Калужское, Сычики, Дровнино, Михалево, Дурыкино, Юрьятино, Приданцево, Твердики, Бобры, Бражниково, Лусось, Сытино, Аниконово, Вешки, Швечково и Липуниха, а также в поселках Карьероуправления и Цветковский.

Обработка выполняется с применением химического, механического и комбинированного методов. В водоохранных зонах используется исключительно механическое скашивание. Для химической обработки применяют сертифицированные препараты, разрешенные для использования на территории России.