Более 20 нарушений правил выгула собак выявили в Одинцове в 2025 году

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу и представители Министерства сельского хозяйства регулярно проводят рейдовые мероприятия, которые направлены на пресечение нарушения правил выгула собак в общественных местах. В 2025 году контролеры выявили 25 административных правонарушений.

С владельцами животных было проведено более ста профилактических бесед.

В ходе проведения очередных рейдов 26 декабря были пресечены очередные административные правонарушения — хозяева выгуливали собак без поводка. В отношении владельцев составлены протоколы об административном правонарушении.

Правоохранители убедительно просят хозяев соблюдать правила выгула домашних животных в общественных местах и не нарушать административное законодательство.