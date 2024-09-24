Более 20 нарушений миграционного законодательства выявили в Одинцове летом

Вопросы нелегальной занятости и изменения в правилах привлечения иностранных работников обсудили на совещании в Одинцовском округе. Один из административных штрафов, выписанных мигрантам в этом году составил 800 тысяч рублей.

Заместитель главы округа Анна Садетдинова напомнила, что за нарушения миграционного законодательства предусмотрены большие штрафы. Всего в июле администрация проверила 31 предприятие на предмет законности привлечения иностранцев и выявила 21 нарушение.

Сейчас в Московской области работает Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальной занятостью, а также «горячая линия» для приема жалоб от населения. Глава округа Андрей Иванов подчеркнул необходимость информационной кампании, чтобы работодатели и сами мигранты знали о правилах и штрафах. Стоит отметить, что с 2025 года некоторые виды деятельности будут запрещены для мигрантов, например, торговля алкоголем, работа в сфере питания и здравоохранения.

Иностранцы, прибывшие в Россию на работу, должны встать на миграционный учет в течение семи дней. Это можно сделать в полиции, многофункциональном центре или на портале Госуслуг.

Кроме того, для работы в России иностранцы должны оформить патент, иначе им грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

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