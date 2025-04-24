Более 20 народных троп обустроят в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском округе началась реализация областной программы «Пешком», инициированной губернатором Андреем Воробьевым . В этом году обустроят более 20 народным троп.

Обновление пешеходных зон началось в поселке Володарского к школе № 1 на Текстильной улице и у дома № 12 в деревне Большая Володарка.

«Реализация этой программы позволит сделать пешеходные маршруты более комфортабельными и сократить расстояние до остановок общественного транспорта и социально значимых объектов муниципалитета. Прошу всех жителей с пониманием отнестись к проводимым работам», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В течение весенне-летнего периода в Ленинском округе модернизируют и обустроят дорожки еще по 19 адресам. Новые тропинки появятся в Видном, Молокове, Горках Ленинских и Развилках. С перечнем работ можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее сообщалось о том, что в муниципалитете начался ямочный ремонт в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время завершается ремонт на Белокаменном шоссе, ведутся работы на Жуковском проезде.