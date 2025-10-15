Более 20 народных троп обустроили в Химках с начала года

Работы по улучшению пешеходной инфраструктуры завершили в Химках. Специалисты обустроили 22 народные тропы общей площадью около трех тысяч квадратных метров в этом году.

Новые комфортные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках, в микрорайонах Подрезково и Сходня и поселении Луневское. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте.

Тропы проложены по естественным маршрутам, которыми жители пользуются ежедневно, что обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.