Более 20 народных троп обустроили в Химках с начала года
Работы по улучшению пешеходной инфраструктуры завершили в Химках. Специалисты обустроили 22 народные тропы общей площадью около трех тысяч квадратных метров в этом году.
Новые комфортные пешеходные дорожки появились в Старых и Новых Химках, в микрорайонах Подрезково и Сходня и поселении Луневское. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте.
Тропы проложены по естественным маршрутам, которыми жители пользуются ежедневно, что обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.
«Внимание при благоустройстве уделяли маршрутам, ведущим к социально значимым объектам — школам, детским садам, остановкам общественного транспорта», — сообщила глава Химок Елена Землякова.
Все дорожки выполнены по единому стандарту: покрытие из асфальта шириной два метра с бордюрами. Специалисты привели в порядок прилегающие территории.
Программа создания удобной пешеходной инфраструктуры в Подмосковье действует с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Пешком».