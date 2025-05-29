Более 20 муниципальных летних лагерей для детей откроют в Истре

25 баз дневного отдыха для школьников заработают во время летних каникул с 9 июня по 9 июля. По планам, там смогут отдохнуть более двух тысяч детей.

Подготовку к ежегодному летнему оздоровительному сезону для ребят обсудили на совещании в администрации Истринского округа. До 25 мая специальная комиссия проверила все лагери. В нее вошли сотрудники Управлений образования и безопасности администрации округа, Отдела по делам несовершеннолетних, МЧС, ОМВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Кроме того, в 17 школах округа организуют трудовые бригады. В них будут задействованы более 600 детей от 14 до 17 лет. Они смогут попробовать себя в роли вожатого в дневном лагере или помогать по благоустройству на пришкольной территории и делать косметический ремонт здания.

Несколько бесплатных путевок получат дети участников и ветеранов СВО. Также для 37 детей округа организуют отдых в военно-патриотическом «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот». Еще 65 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат путевки. Подать заявку могут родители и опекуны через портал Госуслуг.